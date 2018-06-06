ZİNEDİNE ZİDANE, KATAR'DAN GELEN 200 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ KABUL ETTİ
Real Madrid'den sürpriz şekilde ayrılan Zinedine Zidane, Katar Futbol Federasyonunun 4 yıllığına 200 milyon euroluk teklifini kabul etti.
İspanyol devi Real Madrid'le yollarını ayırma kararı alan teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni yeri belli oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan AS'ın haberine göre Zidane, Real'den ayrıldıktan sonra kendisine hocalık teklifinde bulunan Katar'a, 'Evet' cevabını verdi.
SENEDE 50 MİLYON EURO KAZANACAK
Katar Futbol Federasyonu'nun, Fransız hocaya milli takımın başına geçmesi için 4 yıllık sözleşme üzerinden senelik 50 milyon Euro (269 milyon TL) vereceği öğrenildi.
Bu arada Zidane'ın, Los Galacticos'taki görevinden istifa etmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFERDE ANLAŞAMADILAR
Zidane'ın sezon başında Chelsea'den Eden Hazard ve Manchester United'dan kaleci de Gea'yı istediği, Başkan Florentino Perez'in ise buna sıcak bakmaması sonrası bu kararı aldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu
- Ünlü Yalıda Bulunan Tarihi Eserler, Kayı Boyu Beyliği'ne Aitmiş
- Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
- Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
- Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
- Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
- Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar