ZİDANE'IN İSTİFASI TARAFTARLARI COŞTURDU: ALİ KOÇ, FENERBAHÇE'YE GETİRSİN
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız hocanın eski fotoğraflarını paylaşarak kulübe davet etti.
Üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti. Cezayir asıllı Fransız teknik adamın aldığı bu karar sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yoğun bir şekilde Zidane'la ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı.
FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?
Zidane'ın yıllar önce Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu paylaşan sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un seçilmesiyle birlikte takımı Zidane'ın çalıştırmasını umduklarını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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