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Zehir Tacirleri, Sanal Ortamda Emojilerle Uyuşturucu Satıyor

ZEHİR TACİRLERİ, SANAL ORTAMDA EMOJİLERLE UYUŞTURUCU SATIYOR

Sanal ortamdaki çeşitli gizli ağlardan internete giren uyuşturucu bağımlıları, sohbet odalarında emojileri kullanarak istediği uyuşturucunun siparişini verebiliyor.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Zehir Tacirleri, Sanal Ortamda Emojilerle Uyuşturucu Satıyor(5/10)1

Sanal ortamda Dark Net, Deep Web, Dirty Web gibi ağlardan internete giren uyuşturucu bağımlıları, ismini ve IP numarasını gizleyerek sohbet odalarında ve e-eczanelerden 'emojileri' kullanarak istediği uyuşturucunun siparişini verip teslim alabiliyor.

UYUŞTURUCULARI EMOJİLERLE TARİF EDİYORLAR

Uyuşturucu tacirleri ve madde bağımlıları interneti artık bir pazar olarak kullanıyor. Kullanıcı, kirli internet uygulamaları arasında gösterilen Dark Net, Deep Web, Dirty Web gibi ağlardan internete giriyor. Güvenlik önlemi olarak deşifre olmamak için kendi jargonunu yaratıp, uyuşturucular değişik isimlerle adlandırılıyor. Uyuşturucu satışı bazen aleni bazen de şifreli mesajlarla yapılıyor. O mesajlarda 'emoji'ler ya da o maddenin ham maddesini çağrıştıran görseller oluyor.

YÜZLERCE SATIN ALMA YÖNTEMİ VAR

En ufak iz bırakmak istemeyen satıcılar, IP ve fiziksel adreslerini gizlemek için çeşitli tarayıcılara başvuruyor. Satışı sosyal ağlar, mesajlaşma uygulamaları, arkadaşlık uygulamaları, hayalet e-posta servisleri, yasadışı sanal eczaneler, viral ve açık reklamlar üzerinden yapıyor. Farklı dillerdeki hashtaglerle açılmış yüzlerce uyuşturucu satış hesabı bulunuyor.

10 DAKİKADA KAPINIZDA

Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, uyuşturucu tacirlerinin illegal sanal eczaneleri de çok sık kullandığını söyledi. Eraslan, "Herkesin erişemediği sanal eczanelerde yasaklı birçok uyuşturucu hap ve madde satılıyor. G. adlı site, pazarın en şöhretlisi. İlaçlar çevrimiçi satılıyor ve bazı bayiler yarım saatte kapıdan teslimat garantisi veriyor. Türkiye'de karanlık internet ortamında online eczanelerden uyuşturucu temin edilebiliyor. Yurtdışındaki online eczanelerden 10 dakikada uyuşturucu siparişi verilebiliyor" dedi.

SOHBET UYGULAMALARI ÜZERİNDEN SATIŞ YAPILIYOR

Eraslan, yasadışı faaliyet gösteren e-eczanelerin reçete talep etmeksizin ilaçları verilen adrese postaladığını vurguluyor. Sohbet uygulaması K.M. gizliliğe önem verenlere yönelik olarak kullanıcıların telefon numarasını karşı tarafa göstermiyor. Uyuşturucular, emojilerle K.M. sohbet uygulamasında satılıyor."

BITCOIN KULLANIYORLAR

Bilgi Güvenliği Uzmanı Huzeyfe Önal da, "Bitcoin gibi takip edilemez sanal para birimlerini kullanarak gençleri zehirliyorlar. Uyuşturucu ticaretinin en önemli ayaklarından biri derin internetteki sanal eczaneler. Bu eczanelere sıkı denetim uygulanmalı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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