Yurt dışından gelen oyların sayımı sonrası ortaya ilginç sonuçlar çıktı. İlk sonuçlara göre Muharrem İnce Suudi Arabistan'da , Demirtaş ise Finlandiya'da oyların büyük bölümünü aldı.

Yurt dışından gelen oyların sayımı sonrası ortaya ilginç sonuçlar çıktı. İlk sonuçlara göre Muharrem İnce Suudi Arabistan'da , Demirtaş ise Finlandiya'da oyların büyük bölümünü aldı.

YURT DIŞI OYLARINDA İLGİNÇ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Kongre Merkezi'nde başlandı.Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı. Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.Kongre merkezinde, yaklaşık 8 bine yakın görevli bulunuyor.

Yurtdışı sonuçlarında 20.00 itibarıyla dikkat çeken rakamlar ise şu şekilde:

Mısır'da oyların yarısı sayılmışken Erdoğan 56.5 İnce ise 33.2 oranını yakaladı.

Finlandiya'da Demirtaş 43.7 ile birinci Erdoğan 32.1 ile ikinci sırada yer aldı.

Suudi Arabistan'da ilk sonuçlara göre İnce 62.1 ile birinci çıkarken Erdoğan 35.3 oy aldı.

Japonya'da da AK Parti ile HDP başa baş yer aldı.

FİNLANDİYA'DA DEMİRTAŞ BİRİNCİ ÇIKTI

Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların, havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, bugün saat 17.00'de tamamlandı.

Bazı vatandaşlar son anda sandıklara gelerek, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Uçakları gecikmeli inen bazı vatandaşlar ise saat 17.00'den sonra sandıkların olduğu bölüme geldikleri için oylarını kullanamadı.

Son dakikalarda oyunu kullanan Murat Mayor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'dan uçakla geldiğini, seferini oy kullanma saatine göre ayarladığını söyledi. Mayor, sandığa yetişmek için pasaport kontrolünü hızla geçtiklerini ifade ederek, "Hepimize hayırlı olsun" dedi.

ABD'de yaşayan Ayşe Öztürk, Atlanta'dan isteyerek oy kullanmaya geldiğini, son anda yetiştiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Burkina Faso'dan gelen Mehmet Mustafa Çelik de uçak geciktiği için biraz geç kaldıklarını ancak oylarını kullanabildiklerini söyledi. Çelik, tercihini yapmak için uzun yoldan geldiklerini dile getirerek, "Ülkemiz için inşallah hayırlı olur" ifadesini kullandı.

GEÇ KALDIĞI İÇİN OY KULLANAMADI

Geç kaldığı için oy kullanamayan Gökhan Tektaş ise ABD dönüşü pasaport görevlisinin işlemlerin 17.00'de sona ereceğini bildirmesi üzerine acele ettiklerini fakat yetişemediklerini anlattı. Beş dakika geç kaldıkları için oy veremediklerini aktaran Tektaş, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Deniz Konca ise uçak rötar yaptığı için oy verme işlemine geç kaldığını kaydetti. Konca, sadece 5 dakika geç geldiği için oy kullanamadığını belirterek, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Oylamanın sona ermesinin ardından oylar, sandık görevlilerinin eşliğinde çuvallara konarak, mühürlendi. Bu sırada terminalde polisler güvenlik önlemi aldı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada