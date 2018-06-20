24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi sona erdi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi sona erdi.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA İŞLEMİ 13 GÜN SÜRDÜ

Avrupa genelinde 28 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 63 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 13 gün süren Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oylama süreci bugün saat 21.00'de tamamlandı.

Tüm yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılmıştı.

KATILIM HALKOYLAMASINA GÖRE FAZLA OLDU

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya'da halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, geçen yıl anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasına katılımdan fazla olduğu öğrenildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın havayolu ile Türkiye'ye gönderilecek.

GÜMRÜK VE SINIR KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Türkiye'deki gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ise Türkiye'de 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek seçim için, Avrupa'daki Türk seçmen, 30 Haziran Cumartesi gününden 4 Temmuz Çarşamba gününe kadar 5 gün boyunca yerel saat ile 09.00'dan 21.00'e kadar oy verebilecek.

Kaynak: haberinburada