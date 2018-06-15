YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN AN! AMRABAT BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ
Fas'ın yıldız futbolcusu Amrabat, rakip oyuncuyla girdiği pozisyonda dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere vuran Amrabat, nefes almakta güçlük çekti ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fas ile İran arasında oynanan maçta Amrabat'ın sakatlandığı pozisyonda yürekler ağızlara geldi.
NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yıldız futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadelede dengesini kaybederek yere düştü. Başına yere sert bir şekilde vuran Amrabat bir süre nefes almakta güçlük çekti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayağa kalkan Amrabat dengesini kaybetti.
YERİNİ KARDEŞİNE BIRAKTI
Yaşanan bu pozisyonun ardından Nordin Amrabat oyuna devam edemedi ve yerini kardeşi Sofyan Amrabat'a bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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