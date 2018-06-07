YUNANİSTAN'IN SERBEST BIRAKTIĞI DARBECİ ASKERLERLE İLGİLİ NATO'DAN TEK CÜMLELİK ÇAĞRI!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri serbest bırakmasına ilişkin, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum" dedi.
"ERDOĞAN VE YUNAN HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞTÜM"
Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü sonunda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, iki ülke arasındaki gerilimi, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerekse de Yunan hükümeti ile görüştüğünü belirterek, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.
YENİ KUVVET KOMUTANLIĞI MERKEZLERİ
Stoltenberg, "Atlantik odaklı Müşterek Kuvvet Komutanlığının merkezinin, ABD'de Norfolk'ta olması ve Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığının da Almanya'nın Ulm kentinde konuşlandırılması kararı aldık." ifadelerini kullandı. NATO'nun Komuta Yapısı'ndaki personel sayısına 1200 kişi daha ekleme kararı aldıklarını aktaran Stoltenberg, "30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemisini, 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutabilecek NATO Hazırlık Girişimi konusunda da anlaşma sağladık." bilgisini verdi.
MÜTTEFİKLERİN SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIŞ
Stoltenberg, son 4 yıl art arda, müttefiklerin toplam savunma harcamalarında artış olduğunu vurgulayarak, "Tüm müttefikler, savunma harcamalarında kesinti yapmayı durdurdu ve savunma harcamalarını artırdı, ittifak üyelerinin çoğu da 2024'e kadar bütçelerinin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırmayı planlıyor." diye konuştu.
SİBER OPERASYONLAR MERKEZİ KARARI
Genel Sekreter Stoltenberg, Siber Operasyonlar Merkezi kurulmasını da kararlaştırıldıklarını sözlerine ekledi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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