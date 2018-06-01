YUNANİSTAN'DAN SÜRPRİZ KARAR! TUTUKLU TERÖRİST İADE EDİLECEK
Yunan medyası, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki terörist Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.
NİHAİ KARARI YUNANİSTAN ADALET BAKANI VERECEK
Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi.
ADALET BAKANI'NIN KARARLA İLGİLİ İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR
Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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