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YUNANİSTAN'A KAÇAN FETÖ'C NASIL SAKLANDIĞI BELLİ OLDU


Yunanistan'a kaçan FETÖ'c nasıl saklandığı belli oldu
Tarih : 09 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Yunanistan'a Kaçan Fetö'c Nasıl Saklandığı Belli Oldu(6/10)2

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea Gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan'a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

SUİKAST TEHLİKESİNE KARŞI SIKI KORUMA

Gazetenin "8'leri kışlada koruyorlar" manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeriyede bulundukları belirtildi. Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Habere göre, Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek bir suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor.

Ta Nea Gazetesi, Yunanistan'ın saygın gazeteleri arasında gösteriliyor

"8 FETÖ'CÜ ASKER 80 KİŞİLİK POLİS TARAFINDAN KORUNUYORDU"

Bugüne kadar yayınlanan röportajlarda ve Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın "Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz" açıklamasından sonra ise Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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