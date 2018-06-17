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Yunanistan Ve Makedonya Arasında Tarihi Anlaşma! İsim Sorunu Çözüldü
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Yunanistan ve Makedonya arasında tarihi anlaşma! İsim sorunu çözüldü

YUNANİSTAN VE MAKEDONYA ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA! İSİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmada Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olması kabul edildi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Yunanistan Ve Makedonya Arasında Tarihi Anlaşma! İsim Sorunu Çözüldü(8/10)4

Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde düzenlenen törende anlaşmaya imza attı.

BM DE TEMSİLCİ GÖNDERDİ

Törene ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz katıldı.

KRİZ 1991'DE BAŞLAMIŞTI

Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılmıştı, ancak ülkenin "Makedonya" ismini kullanması Yunanistan tarafından istenmiyordu. Bu sebeple iki ülke arasında isim krizi 1991'den beri sürüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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