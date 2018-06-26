Yunanistan Selanik'te, Yunan ve Makedonya hükümetleri arasında varılan "İsim sorununa" yönelik anlaşmayı protesto eden göstericiler, polisle çatıştı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Yunan ve Makedonya hükümetleri arasında varılan "isim sorununa" yönelik anlaşmayı protesto eden göstericiler, polisle çatıştı.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan mutabakata karşı yapılan eylemde göstericiler polisle çatıştı.

HÜKÜMET ALEYHİNE SLOGAN ATIP BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Selanik Ticari Fuarı alanında, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) tarafından "Makedonya" konulu bir etkinliğin düzenlendiği konferans salonunun bulunduğu binanın önünde toplanan grup, hükümet aleyhinde sloganlar atarak içeri girmeye çalıştı.

POLİS GÖZ YAŞARTICI VE SES BOMBASI İLE MÜDAHALE ETTİ

Yunan bayrakları taşıyan göstericilerin çevredeki çöp bidonlarını ateşe vererek binanın giriş kapısını kırması üzerine emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Polislere taş ve sopa atan göstericilerle emniyet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki bazı caddeler bir süre trafiğe kapatılırken, kent meydanındaki Çimiski Caddesi'nde park halindeki bazı araçların hasar gördüğü belirtildi. Olaylarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada