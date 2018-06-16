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Yunan Yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e Sürpriz Hediye
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Yunan yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e sürpriz hediye

YUNAN YARIŞMACI RODANTHİ'DEN HİLMİ CEM'E SÜRPRİZ HEDİYE

Survivor'da ödül oyunu öncesi Alp Kırşan, Hilmi Cem'e olan hayranlığıyla tanınan Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi'nin gönderdiği hediyeyi Hilmi Cem'e teslim etti.

Tarih : 16 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Yunan Yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e Sürpriz Hediye(8/10)4

Türkiye-Yunanistan maçında Yunan Survivor yarışmacısı Rodanthe, Hilmi Cem'den etkilenmiş onunla bir araya gelmek için çeşitli yollar denemişti. Bir türlü buluşamayan ikili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Survivor Rodanthe, Hilmi Cem'e hediye gönderdi.

"RODANTHİ SENDEN HEDİYE BEKLİYOR"

Ödül oyunu öncesi Hilmi Cem hakkında konuşan sunucu Alp Kırşan, "Hilmi Cem sana haberim var. Sana bir emanet var. Sana ulaştırmam gerektiği söylendi. Üstünde Rodante yazan onların boyunluklarını ilettim. Hanımefendi senden hediye bekliyor." dedi.

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hilmi Cem, "Ben ne saçma bir şeyin içerisindeyim abi, hayırlısı" demekle yetindi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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