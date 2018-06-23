YUNAN ASKERLERİNİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU TÜRK KAPTAN YARALANDI!
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi. Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN UYARISINA RAĞMEN TEKNE DURMADI
Bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihbarına rağmen durmayan bir sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne durduruldu.
YARALANAN KAPTAN VE 7 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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