YSK'DAN HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI DEMİRTAŞ İÇİN KRİTİK KARAR!
Yüksek Seçim Kurulu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın FOX TV'nin "Liderler Fox'ta" programına telefonla bağlanma talebini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), Yüksek Seçim Kurulu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın FOX TV'nin "Liderler Fox'ta" programına telefonla bağlanma talebini reddetti.
LİDERLER FOX'TA PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANMASI TALEBİ YSK TARAFINDAN REDDEDİLDİ
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Fox TV'de yayınlanacak Liderler Fox'ta programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak hapishanedeki ankesörlü telefonla bağlanması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
KARAR VERME YETKİSİ ADALET BAKANLIĞINDA DENİLDİ
Karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'nda olduğu belirtilen ret kararına karşı çıkan YSK üyeleri de oldu.
HDP, DEMİRTAŞ'IN TV PROGRAMINA KATILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU
HDP'den yapılan açıklama şöyle: Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş'ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş'ın Fox TV'de yayınlanan 'Liderler Fox'ta' programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır.
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Kaynak: haberinburada
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