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Ysk'dan Demirtaş'ın 'talimat Alındı' İddialarına Yanıt!
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YSK'DAN DEMİRTAŞ'IN 'TALİMAT ALINDI' İDDİALARINA YANIT!


YSK'dan Demirtaş'ın 'Talimat alındı' iddialarına yanıt!
Tarih : 15 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Ysk'dan Demirtaş'ın 'talimat Alındı' İddialarına Yanıt!(9/10)5

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşması ile ilgili iddiasına yanıt geldi. Güven, "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN KONUŞMASI HDP'NİN MİTİNGİNDE YAYINLANACAK

Demirtaş, TRT'deki propaganda konuşması çekimlerini Edirne Cezaevi'nde yapmıştı. Demirtaş'ın konuşması HDP'nin İstanbul Mitingi'nde de yayınlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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