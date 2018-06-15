YSK'DAN DEMİRTAŞ'IN 'TALİMAT ALINDI' İDDİALARINA YANIT!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşması ile ilgili iddiasına yanıt geldi. Güven, "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'IN KONUŞMASI HDP'NİN MİTİNGİNDE YAYINLANACAK
Demirtaş, TRT'deki propaganda konuşması çekimlerini Edirne Cezaevi'nde yapmıştı. Demirtaş'ın konuşması HDP'nin İstanbul Mitingi'nde de yayınlanacak.
Kaynak: haberinburada
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