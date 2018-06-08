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YSK, DEMİRTAŞ'IN TRT'DE YAPMASI PLANLANAN KONUŞMA İÇİN KARARINI VERDİ!


YSK, Demirtaş'ın TRT'de Yapması Planlanan Konuşma İçin Kararını Verdi!
Tarih : 08 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Ysk, Demirtaş'ın Trt'de Yapması Planlanan Konuşma İçin Kararını Verdi!(10/10)6

YSK, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.

DEMİRTAŞ KONUŞMASINI CEZAEVİNDE YAPACAK

YSK'nin aldığı karara göre HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, gerçekleştireceği iki TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak.

"YSK UTANÇ KARARINI VERDİ"

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "YSK utanç kararını verdi. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş , 2 TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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