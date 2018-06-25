YSK BAŞKANI: OYLARIN YÜZDE 99,91'İ SİSTEME İŞLENDİ
Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada "Oyların yüzde 99,91'i sisteme işlendi" dedi.
YSK Başkanı Güven, "Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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