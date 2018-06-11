Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Hayrete Düşürdü
Tsk, Kandil Operasyonunda İkinci Safhaya Geçiyor
Pkk'nın Beli Kırıldı, Son 1 Haftada 69 Terörist Öldürüldü
Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü
Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı
Muğla'da Sedyeden Düşürülen Kadının Mezarı Açılacak
Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı
Başbakan'dan Taksicilere Uber Açıklaması: Hiç Kimse Bedavadan Para Kazanamaz
Beşiktaş'ta Menemen Sezonu Bitti, Mıhlama Sezonu Başlıyor
İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi
Erdoğan'ın Damadı Duyurdu: Yerli Helikopterin Motorunda İlk Ateşleme Başarılı
Erdoğan Camileri Kapatacak Avusturya Başbakanı'na Seslendi: Bu Tavırların Başına Çok İşler Getirir
Bunama Belirtileri Gösteren 60 Bin Kişinin Ehliyetine El Konuldu
Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yı Gözden Çıkardı
Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
İstanbul'da İplik Fabrikası Cayır Cayır Yanıyor
İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatlarına Aday Olmayacak
Tatil İçin Antalya'ya Giden Ünlü Şarkıcı Cinayet İşledi!
Ünlü Oyuncu Çılgına Döndü: Ezilerek, Sürünerek Öl!

YPG, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık

YPG, ESAD'IN MÜZAKERE TEKLİFİNİ KABUL ETTİ: ASKERİ YÖNETİMİN ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI ANLADIK

Terör örgütü YPG'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olarak bilinen DSM, Esad'ın diyalog talebini kabul etti. Yapılan açıklamada "Askeri bir yönetimin çözüm olmayacağını anladık" denildi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık(6/10)2

Suriye'de terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olarak bilinen Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Beşar Esad yönetiminin diyalog talebini kabul ettiğini duyurdu. Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.

"MÜZAKERELER SONUÇ VERMEZSE GÜÇ KULLANARAK ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyini kontrol eden güçlere diyalog çağrısında bulunmuştu. Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.

"ASKERİ BİR YÖNETİMİN ÇÖZÜM OLMADIĞINI ANLADIK"

DSM tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de tarafların artık askeri bir yöntemin ve ara bulucu güçler eliyle yapılan pazarlıkların çözüm olmayacağını anladığı" belirtildi.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

DSM'nin açıklamasında yeni bir anayasa çağrısı da yapıldı: Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz tereddütsüzce bu yaklaşımı kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye'de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye'de taraflar arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk. Halkın tüm temsilcilerinin bir araya gelmesi, tek taraflı ve imha siyasetinin son bulması için anlaşma yoluna girilmesinden umutluyuz. Demokratik bir Suriye ve tüm kesimlerin eşitçe temsil edildiği bir anayasanın oluşması için tüm tarafların ortaklaşması gerçekleşmeden Suriye'de çözümün mümkün olmayacağını belirtmek isteriz.

SDG ABD'NİN DESTEĞİNİ ALIYOR

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda ABD'nin desteğini alıyor. Haseke, Kobani ve Menbiç gibi bölgelerde ABD'nin özel harekat birlikleri de bulunuyor. Türkiye SDG'nin ana gövdesini oluşturan YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. Esad yönetimi ile Suriyeli Kürtlerin temsilcileri arasındaki müzakerelerde,

ABD-TÜRKİYE YPG'NİN MENBİÇ'TEN ÇEKİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD'li güçlerin bölgedeki geleceğinin önemli bir müzakere maddesi olacağı düşünülüyor. ABD ve Türkiye, geçtiğimiz hafta Menbiç'ten YPG'nin çekilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ypg  Esad  In  Müzakere  Teklifini  Kabul  Etti  Askeri  Yönetimin  Çözüm  Olmayacağını  
Anladık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER