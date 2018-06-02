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Yozgat'taki Kral Kızı Hamamı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine Alındı

YOZGAT'TAKİ KRAL KIZI HAMAMI UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNE ALINDI

Yozgat'ta 2 bin yıllık geçmişe sahip olan "Kral Kızı Hamamı", UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Yozgat'taki Kral Kızı Hamamı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine Alındı(7/10)3

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde bulunan ve 'Kral Kızı Hamamı' adıyla bilinen, 2 bin yıllık 'Basilica Therma Roma Hamamı', UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın başlattığı çalışmalar meyvesini verdi ve bir eşi İngiltere'de bulunan 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

"DAHA ÇOK YATIRIM, DAHA ÇOK TURİST DEMEK"

Şifalı sıcak suyu kesilmeyen ve tarihi dokusu ayakta duran önemli bir yapı olan hamam, bundan böyle hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan önemli eserler arasında olacak.Tarihi hamamın listeye girmesini sevinçle karşılandıklarını ve 2 yıldır mücadele ettiklerini söyleyen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenen 6 kültürel, 4 doğal kriterden en az birini taşıması gerekiyordu. Bize göre en az 3'ünü taşıyordu. Hak ettiğimiz bir gelişme oldu. Bu listede yer alan eserler, dünyanın her tarafından turist çekiyor. Bütün dünyanın koruma kalkanı içinde yer alıyor. İnsanlar ve turizm sektörü bu listeye çok önem veriyor. Daha çok hibe, daha çok yatırım, daha çok turist demek" dedi.

"ÖZEL EKİP KURDUK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı da Vali Kemal Yurtnaç'ın talimatıyla geçen yıl 4 kişilik özel bir ekip kurduklarını ve titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz dünya Mirası Listesi'nde kalıcı olmak. Dünya çapında duyulur, ziyaret edilir. Türkiye turizmi açısından çok önemli" diye konuştu.

BENZERİ SADECE İNGİLTERE'DE BULUNUYOR

Roma döneminden kalma Basilica Therma Roma Hamamı'nın benzeri, sadece İngiltere'nin Bath şehrinde bulunuyor. 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken hamam 'Kral Kızı' adıyla da anılıyor. Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılar sonucunda 2014'te gün yüzüne çıkarılan Basilica Therma Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, her mevsim ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 48 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan hamam suyunun birçok hastalığa şifa olduğu bilinirken, hamamın üst kısmındaki friz süslemelerindeki boğa başı ve yılan figürleri dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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