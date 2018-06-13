YOLDA YÜRÜYEN GENCİ, SOKAK ORTASINDA 11 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Karaman'da yaşayan 22 yaşındaki genç, dün gece kimliği belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi sürüyor.
22 yaşındaki Yunus Emre Karayılan, dün gece Karaman'da arkadaşıyla birlikte yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan gencin hayati tehlikesi sürüyor.
SALDIRI SIRASINDA ARKADAŞI KAÇMIŞ
İddiaya göre Yunus Emre Karayılan aynı yaştaki arkadaşı Muzaffer Aslan ile birlikte sokak üzerinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karayılan bıçakların hedefi olurken arkadaşı Aslan olay yerinden kaçtı. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Muzaffer Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
11 yerinden bıçaklanan Yunus Emre Karayılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
- İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
- Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
- İspanya Kralının Eniştesine Hapis Cezası Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar