Mehmet Ekici Transferindeki Gizli Oyun Ortaya Çıktı!
Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek
26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
Ali Koç'tan Taraftarı Heyecanlandıran Dirk Kuyt Hamlesi!
Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
Yolda Yürüyen Genci, Sokak Ortasında 11 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtılar
Muş'ta Sel Felaketi! Biri Engelli 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Seçim Yasakları Yarın Başlıyor! İşte Son 10 Günde Yapılamayacaklar
Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Biri Yaptı, Hepsi Takip Etti! 500 Koyun Böyle Telef Oldu
Yolcu Otobüsünde Büyük Panik! Kaya Parçası Birden İçeri Girdi
Milyonlarca Vatandaş Bu Haberi Bekliyor! 325 Liralık Zam Göründü
İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
Cem'den Yeni Aşkı Defne'ye 10 Milyon Tl'lik Lüks Jest
Adriana'nın Yatak Fotoğrafını Paylaşan Metin'den Romantik Kutlama
Bayram Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji Acil Uyarıda Bulundu
Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
Şule'nin Ölüm Raporunda Dehşete Düşüren Detaylar
Erdoğan Sahurda Konuştu: Ülkemizin Bir Numarası Olacak
Trump'tan Kendisine Küfür Eden Robert De Niro'ya: Uyansana Sarhoş!

Yolda yürüyen genci, sokak ortasında 11 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

YOLDA YÜRÜYEN GENCİ, SOKAK ORTASINDA 11 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Karaman'da yaşayan 22 yaşındaki genç, dün gece kimliği belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

Tarih : 13 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Yolda Yürüyen Genci, Sokak Ortasında 11 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtılar(10/10)6

22 yaşındaki Yunus Emre Karayılan, dün gece Karaman'da arkadaşıyla birlikte yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

SALDIRI SIRASINDA ARKADAŞI KAÇMIŞ

İddiaya göre Yunus Emre Karayılan aynı yaştaki arkadaşı Muzaffer Aslan ile birlikte sokak üzerinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karayılan bıçakların hedefi olurken arkadaşı Aslan olay yerinden kaçtı. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Muzaffer Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

11 yerinden bıçaklanan Yunus Emre Karayılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yolda  Yürüyen  Genci  Sokak  Ortasında  11  Yerinden  Bıçaklayıp  Kaçtılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER