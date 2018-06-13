22 yaşındaki Yunus Emre Karayılan, dün gece Karaman'da arkadaşıyla birlikte yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

SALDIRI SIRASINDA ARKADAŞI KAÇMIŞ

İddiaya göre Yunus Emre Karayılan aynı yaştaki arkadaşı Muzaffer Aslan ile birlikte sokak üzerinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karayılan bıçakların hedefi olurken arkadaşı Aslan olay yerinden kaçtı. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Muzaffer Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

11 yerinden bıçaklanan Yunus Emre Karayılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada