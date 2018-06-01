Amsterdam'a giden uçağa binen bir yolcunun kötü kokusu nedeniyle diğer yolcular kusmaya başladı. Yolcu, tuvalete kapatılmasına rağmen koku gitmeyince uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Transavia Hava Yolları'nın, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas kentinden Amsterdam'a giden uçağı, kötü kokan bir yolcu yüzünden Portekiz'in Faro kentine acil iniş yaptı.

KÖTÜ KOKU YÜZÜNDEN YOLCULAR KUSMAYA BAŞLADI

Salı akşamı Amsterdam'a gitmek üzere Las Palmas'tan havalanan Boeing 737 tipi uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki kötü koku yüzünden hastalandı. Sürekli kusan yolculara kabin ekibi tarafından müdahale edildi.

"YOLCULARDAN BİRİ AYLARDIR YIKANMAMIŞ GİBİYDİ"

Yolculardan Belçikalı Piet van Haut, uçağa en son binen kişi olduğunu belirterek, kendisinden önce kabine giren erkek yolcunun "korkunç bir şekilde koktuğunu" söyledi. Uçakta yaşananları Flaman Televizyonu'na anlatan van Haut, "Adam aylardırı yıkanmamış gibiydi" dedi.

ADAM İÇERİ GİRİNCE YOLCULAR KOKUDAN ÇIĞLIK ATMIŞ

Van Haut, kokan yolcunun içeri girmesiyle birlikte, diğer yolcuların çığlık atıp, burunlarını mendille kapadıklarını anlattı.

YEMEK SERVİSİ DURDURULDU, SPREYLER SIKILDI

Uçaktaki yolculara göre, kötü kokuyu önlemek için erkek yolcu en arka sıraya oturtuldu. Arka taraftaki son 6 sıra boşaltılarak, yolcular ön tarafa alındı. Kabin görevlileri, sürekli olarak içeriye koku giderici sprey ve parfüm sıktı.

Ancak kötü koku bir türlü önlemedi. Yolculardan bazıları hastalanarak kusmaya başladı. Kabin ekibi, koku nedeniyle yiyecek, içecek servisini durdurdu.

ÇÜRÜMÜŞ CESETTEN KÖTÜ KOKAN YOLCU TUVALETTE BEKLETİLDİ

'Çürümüş cesetten daha kötü koku' Şikayetlerin artması üzerine kokan yolcu bir süre tuvalette bekletildi. Yolculara göre, "çürümüş bir cesetten daha kötü" olan kokunun devam etmesi üzerine pilot, Portekiz'in Faro kentine acil iniş kararı aldı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Uçağın pilotu, yaptığı anonsta, "bir yolcu ile ilgili sorun bulunduğunu ve gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirterek, kısa bir mola vereceklerini söyledi.

UÇAK 3 SAAT TEMİZLENDİ

Faro Havalimanı'nda kokan yolcu polis tarafından zorla dışarı çıkartılarak, ambulansla götürüldü. Çağrılan bir temizlik ekibi kokuyu gidermeye çalıştı. Uçak, 3 saatlik gecikmenin ardından tekrar Amsterdam'a doğru yola çıktı.

Transavia Hava Yolları sözcüsü, Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesine, "bir yolcu ile bağlantılı olarak Faro Havalimanı'na acil iniş yapıldığını" doğruladı. Ancak sözcü, gizlilik kuralları nedeniyle olay ve yolcuya ne olduğu konusunda açıklama yapamayacağını söyledi.

Transavia Hava Yolları'nın Amsterdam - Antalya seferini yapan bir başka uçağı da geçtiğimiz günlerde, kabindeki kötü koku nedeniyle 8 yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmıştı.

Kaynak: haberinburada