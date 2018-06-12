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Yola Çıkacak Sürücüler Aman Dikkat! 63 Kara Nokta Kazaya Davetiye Çıkarıyor

YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLER AMAN DİKKAT! 63 KARA NOKTA KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarında kazaya davetiye çıkaran ve iyileştirme yapılacak 63 noktayı saptadı. Özellikle Ramazan Bayramında yola çıkacak sürücüler bu kara noktalara karşı uyarıldı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Yola Çıkacak Sürücüler Aman Dikkat! 63 Kara Nokta Kazaya Davetiye Çıkarıyor(9/10)5

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarında iyileştirme yapılacak 63 kara nokta daha saptadı. Özellikle Ramazan Bayramında yola çıkacak sürücüler bu kara noktalara karşı uyarıldı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DUYURDU

Ramazan Bayramı nedeniyle hareketlenen karayollarında kazaya davetiye çıkaran ve iyileştirilmesi gereken 63 nokta belirlendi. Bu noktalardan 6'sı Ankara'da, 4'ü Samsun, Hatay ve Aydın'da, 3'ü Muğla ve Bursa'da, 2'si Yalova, Trabzon ve Yozgat'ta bulunuyor. Sürücülerin bu noktalardan geçerken çok daha dikkatli olması gerekiyor.

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirlerini artırdı. Bayram tatili boyunca polis ve jandarmadan toplam 69 bin 639 personel görev yapacak.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan bayramı nedeniyle 13-18 Haziran 2018 tarihleri arasında 6 gün süreyle trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlerde günlük ortalama 4 bin 583 polis ve bin 326 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 909 trafik ekibi, 8 bin 852 polis ve 2 bin 755 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 607 trafik personeli görev yapacak.

UYKUSUZ SÜRÜCÜLER DİNLENDİRİLECEK, EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ ARTACAK

Genelgede 'Tuzak Radar' algısına neden olacak yöntemler ile radar araçlarının gizlenerek denetim yapmayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara bu konuda bilgi verilecek. Emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular 'otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları', şoförler ise 'taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları' konularında bilgilendirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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