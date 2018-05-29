YOL KAPANDI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU! 2 KENTE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, tünel girişine biriken topraklar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu tek yönde ulaşıma kapandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ
Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerliyordu.
HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI, ULAŞIM DURDU
Ancak öğle saatlerinde Espiye tüneli mevkiinde yola gelen heyelan nedeniyle trafik Giresun-Trabzon istikametinde durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
İşte heyelandan görüntüler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
- Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
- Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar