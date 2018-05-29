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Yol kapandı, araç kuyruğu oluştu! 2 kente ulaşım sağlanamıyor

YOL KAPANDI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU! 2 KENTE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, tünel girişine biriken topraklar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu tek yönde ulaşıma kapandı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Yol Kapandı, Araç Kuyruğu Oluştu! 2 Kente Ulaşım Sağlanamıyor(10/10)6

Giresun'un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerliyordu.

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI, ULAŞIM DURDU

Ancak öğle saatlerinde Espiye tüneli mevkiinde yola gelen heyelan nedeniyle trafik Giresun-Trabzon istikametinde durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İşte heyelandan görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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