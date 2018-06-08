YÖK, MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜNÜ YANLIŞLIKLA KAPATMIŞ
Geçtiğimiz ay öğrenci alınmayacağı duyurulan Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nün YÖK tarafından "sehven" kapatıldığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün fakülte kurul kararıyla 'yer sorunu' nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı duyurulmuş, bu gelişme "Müzik bölümü kapatıldı" şeklinde kamuoyuna yansımıştı.
YÖK'ÜN BÖLÜMÜ YANLIŞLIKLA KAPATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Marmara Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı, YÖK'ün bölümü yanlışlıkla kapattığı ortaya çıktı.
KONUYLA İLGİLİ ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Yapılan resmi yazışmalar sonucu YÖK'ün hatası düzeltildi. Konuyla ilgili Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümüne mekân problemleri (fiziki koşullar) nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının durdurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilen talebimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından sehven "kapatılması" şeklinde algılanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 18.04.2018 tarihinde bu yönde alınan karar tarafımıza bildirilmiştir.
İLERLEYEN YILLARDA ÖĞRENCİ ALIMI DEVAM EDECEK
Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış olan bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 16.05.2018 tarihinde aldığı bir karar ile düzeltmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır.
Kaynak: haberinburada
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