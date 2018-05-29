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Yıldız futbolcunun dövmesi taraftarları kızdırdı: Kadro dışı bırakın

YILDIZ FUTBOLCUNUN DÖVMESİ TARAFTARLARI KIZDIRDI: KADRO DIŞI BIRAKIN

İngiliz taraftarlar, Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'in bacağına yaptırdığı silah dövmesi nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasını istedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Yıldız Futbolcunun Dövmesi Taraftarları Kızdırdı: Kadro Dışı Bırakın(5/10)1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 23 yaşındaki Raheem Sterling'in yaptırdığı son dövme tartışmalara neden oldu. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanan İngiltere Milli Takımı'nın kampında bulunan Raheem Sterling, M16 silah temalı dövmesi nedeniyle silahlanma karşıtı gruplar tarafından topa tutuldu.

"DÖVME TAM ANLAMIYLA REZALET"

Raheem Sterling gibi yıldız futbolcuları idol olarak görüldüklerini belirten silahlanma karşıtı gruplar, bu tür hareketlerin gençleri ve çocukları bireysel silahlanmaya özendirdiği savunuldu. Gruplar, Raheem Sterling'in dövmesini "Tam anlamıyla bir rezalet… Kesinlikle kabul edilemez. Sterling bu dövmesi nedeniyle utanç duymalı" şeklinde yorumladı.

Silahlanma karşıtı gruplar, Raheem Sterling'in, yaptırdığı dövmeyi silmesini, bunu kabul etmemesi halinde ise İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasını talep etti.

"BABAM VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Gelen tepkiler üzerine sağ bacağındaki dövme ile ilgili Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Raheem Sterling "Babam ben iki yaşındayken vurularak öldürüldü. Bu nedenle kendime hayatım boyunca hiçbir silaha dokunmayacağıma dair söz verdim. Bu nedenle dövmenin daha derin bir anlamı var. Ve henüz tamamlanmadı" yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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