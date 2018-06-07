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Yıldız Futbolcu Badou Ndiaye: Hiçbir Zaman Parayı Futbolumun Önüne Koymadım

YILDIZ FUTBOLCU BADOU NDİAYE: HİÇBİR ZAMAN PARAYI FUTBOLUMUN ÖNÜNE KOYMADIM

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 16 milyon euroya Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Badou Ndiaye: Hiçbir Zaman Parayı Futbolumun Önüne Koymadım(6/10)2

Rekor transfer bedeli ie Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan fakat, Stoke City'nin küme düşmesi sonrası hakkında sürekli transfer dedikoduları çıkan Ndiaye, instagram hesabından bir açıklama yaptı. Galatasaray ile adı geçen fakat Senegalli yıldızın geri dönmek için 4.5 milyon Euro istediği haberleri üzerine Ndiaye: "Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır. Ben, hayatımda hiçbir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım." dedi.

İŞTE NDIAYE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kariyerimin önemli ve pozitif bu zamanında, doğru olmayan haberlerin çıkması hepimizi rahatsız etmektedir. Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşam dilerim, önümüze bakalım. Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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