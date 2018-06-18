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Yıldız futbolcu, 4 kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

YILDIZ FUTBOLCU, 4 KADINA TECAVÜZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Amerikan futbolu oyuncusu Kellen Winslow, 50 yaş üstü dört kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Yıldız Futbolcu, 4 Kadına Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı(5/10)1

ABD'nin en büyük futbol ligi olan NFL'in eski yıldızlarından Kellen Winslow, tecavüz iddiasıyla gözaltına alındı. Amerikan Futbolu sporunun sembol isimlerinden olan Winslow, 50 yaşını geçmiş 4 kadına tecevüz ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

'SERİ TECAVÜZCÜ' SUÇLAMASI

Cleveland Browns, Seattle Seahawks, New England Patriots ve New York Jets gibi NFL'in önde gelen takımlarında oynadıktan sonra geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan futbolcu tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Suçlamalarla birlikte gözaltına alınan 35 yaşındaki Kellen Winslow üst üste bir çok kez tecavüzde bulunduğu dolayısıyla, seri tecavüzcü suçundan yargılanacak. Mahkeme dökümanlarına göre Winslow'un son dönemde iki yaşlı kadına tecavüz ettiği bildirildi. Bu kadınların 54 ve 59 yaşında oldukları belirtildi.

71 VE 86 YAŞLARINDA 2 KADIN

Bu ay içerisinde de iki farklı yaşlı kadına daha tecavüz girişiminde bulunduğu suçlamasının muhatabı oldu. Bunlardan birinin 71 yaşında olduğu, diğerinin 86 yaşındaki bir kadın olduğu, her iki kadının evine zorla girerek tecavüz etmeye kalktığı ifade edildi.

25'İNDE TEKRAR MAHKEMEYE ÇIKACAK

Şu aşamada ünlü eski futbolcunun avukatları bir açıklama yapmazken, Kellen Winslow 25 Haziran'da kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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