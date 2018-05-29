YILDIRIM TALİMATI VERDİ, UBER DEVRİ RESMEN BİTTİ!
Son günlerde taksici kavgalarıyla gündeme gelen UBER için Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığına verdiği ve Resmi Gazete'de yayınlanan talimatla belge iptali ve 2 yıl yasak dahi geliyor.
KARAYOLU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimatla korsan taşımacılığa ağır cezalar geldi.
Resmi Gazete'nin 25 Mayıs tarihli sayısında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILDI
Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.
Değişiklik maddesinde; kara yolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek.
2 YILA KADAR YASAK GELİYOR
Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı.
UBER'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek.
Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.
YENİ DÜZENLEMEYLE KESİLECEK CEZALAR* Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek.* Bu uyarılar 3 bin TL yatırılarak kaldırılabilecek.* 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.
Kaynak: haberinburada
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