Trabzonspor'un dikkat çeken oyuncularından Okay Yokuşlu'nun yeni adresi La Liga oluyor. Milli futbolcunun Celta Vigo ile anlaştığı ve Salı günü İspanya'ya gideceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDE 7,5 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR MADDESİ BULUNUYOR

A Spor'un iddiasına göre Trabzonspor bu transferden 7.5 milyon euro bonservis bedeli alacak. Bilindiği üzere Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde 7,5 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyordu.

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'la bu sezon 33 resmi maçta 2 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: haberinburada