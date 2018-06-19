Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Osmanlı Yaylası'nda kum fırtınasını andıran doğa olayı anbean kaydedildi.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Başçiftlik ilçesinde bin 781 rakımlı Somun tepesinde doğal güzellikleri görüntüleyen fotoğraf tutkunu Mustafa Kılınç, bir anda Osmanlı Yaylası üzerine doğru hızla hareket eden doğa olayını fark etti.

KORKU VE HEYECANI AYNI ANDA YAŞADILAR

Kum fırtınasını andıran görüntülerde Osmanlı Yaylası üzerine hızla ilerleyen sis dakikalar içerisinde yayla evlerinin üzerini kaplarken, o anlara tanıklık edenler büyük bir heyecan yaşadı. Korku ile heyecanın birlikte yaşandığı görüntüler, objektife de yansıdı.

İşte iki karede muhteşem doğa olayı;

Kaynak: haberinburada