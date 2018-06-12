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Yeni Radar Teknolojisiyle Mehmetçik Artık Duvarın Arkasını Görebilecek

YENİ RADAR TEKNOLOJİSİYLE MEHMETÇİK ARTIK DUVARIN ARKASINI GÖREBİLECEK

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., duvar arkası radar teknolojisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri için yeni ürünler geliştirdi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Yeni Radar Teknolojisiyle Mehmetçik Artık Duvarın Arkasını Görebilecek(5/10)1

Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı için geliştirilen ultra geniş bant radar ailesinin yeni üyesi Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemini (UHTES), Paris'te düzenlenen Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda ilk kez sergiledi. STM, bu alandaki ilk ürünü tek kişi tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarladı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sundu.

SABİT VE HAREKETLİ HEDEFLERİN TESPİTİ İÇİN KULLANILACAK

Duvar Arkası Radar (DAR) olarak isimlendirilen ürün, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespiti amacıyla milli olarak geliştirildi.

Güvenlik güçlerinden alınan geri dönüşler ve iletilen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda araca monte edilebilen UHTES ortaya çıktı. UHTES'le güvenlik güçleri engel arkasında insan olup olmadığını uzaktan da tespit edebilecek. Araca monte edilmesi sayesinde UHTES, hedefe yaklaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, uzaktaki bina içerisinde bulunan insanların ya da canlıların tespit edilmesini sağlayarak, operasyonun başarılı geçmesinde kritik önem taşıyor.

SON RADAR TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİLDİ

Rehine kurtarma operasyonları, terörle mücadele ve benzeri operasyonlarda kullanılabilecek UHTES, STM'nin son radar teknolojisini yansıtıyor. UHTES, dahili bataryasının yanı sıra bulunduğu araçtan güç alabilmesi sayesinde uzun saatler görev yapabiliyor. Dünyada çok az ülke tarafından geliştirilebilen, görsel erişim ve keşif imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan insanların konumlarını tespit etmek için radyo frekans dalgaları kullanan DAR sistemi, ilk ürünün geliştirilmesinin ardından geçen kısa sürede bir ürün ailesine dönüştü. İlk ürün olan DAR'a, araca monte edilebilen UHTES ve mini DAR (m-DAR) eklendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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