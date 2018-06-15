Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'deki ilk sezonunda iyi işler başaran Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Bordo-Mavili kendisiyle ilgilenmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Çiftpınar, sözleşme sorunun çözülmesinde halinde Trabzonspor'a gelebileceğini ifade etti.

"TRABZONSPOR'DA GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR OLUR"

Sarı-Kırmızılı ekiple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor ülkemizin dört büyük takımlarından biri. Bende artık tecrübeli bir futbolcu oldum, 25 yaşıma geldim. Tabi ki Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte görev yapmak, hizmet etmek benim için gurur olur ama dediğim gibi önce Trabzonspor yönetimi, kulübümle anlaşsın ben gelirim ve Trabzonspor'da da oynamaktan gurur duyarım" diye konuştu.

VER ADEM'İ AL AYTAÇ'I

Bu arada Trabzonspor Yönetimi Aytaç Kara'yı kadrosunda tutmayı planlayan ve bu yönde teklif sunan Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük'ü resmen istedi. Aytaç bilindiği gibi geçen sezon Trabzonspor'un oyuncusu olarak Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyinmişti. Her iki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, ilerleyen günlerde takasın gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca Sadık Çiftpınar içinde aynı görüşme de resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada