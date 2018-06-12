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Yeni Malatyaspor, Sırp futbolcuyla anlaşma sağladı

YENİ MALATYASPOR, SIRP FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI

Yeni Malatyaspor Kulübü, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Yeni Malatyaspor, Sırp Futbolcuyla Anlaşma Sağladı(10/10)6

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'de forma giyen Aleksic, İstanbul'a getirildi. Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya'nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi.

SON OLARAK ST. GALLEN'DE FORMA GİYDİ

2014-2015 sezonundan beri St. Gallen'de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti.

Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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