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Yeni gelin Buse'den şok itiraf! Hırsıza davetiye çıkardı

YENİ GELİN BUSE'DEN ŞOK İTİRAF! HIRSIZA DAVETİYE ÇIKARDI

Mayıs ayının başında şarkıcı Alişan ile evlenen ve düğünde takılan altınlardan dolayı hareket etmekte güçlük çeken Buse Varol, takılarını evindeki kasasında saklıyor.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Yeni Gelin Buse'den Şok İtiraf! Hırsıza Davetiye Çıkardı(7/10)3

Mayıs ayının başlarında hayatını oyuncu Buse Varol'la birleştiren şarkıcı Alişan, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

ALTINLARI BOZDURMAMIŞ

El ele dolaşırken görüntülenen Alişan ile eşi Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan, düğünde takılan altınları bozdurdu haberleriyle ilgili yöneltilen soruya Alişan, "Öyle bir şey yok, neden satalım" dedi.

HIRSIZLARI HAREKETE GEÇİRECEK İTİRAF

Güzel oyuncu Buse Varol ise adeta hırsızlara hedef göstererek "Takılarım, altınlarım evde kasada duruyor" dedi.

3 KİLO ALTIN TAKILDI

Düğünde nikah merasiminin ardından tek tek masaları gezen çifte yaklaşık 3 kilo altın takıldı. Altınların toplam değeri ise 540 bin lirayı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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