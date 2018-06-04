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YENİ BAŞKAN BALKONA ÇIKTI, KADIKÖY'DE YER YERİNDEN OYNADI!


Yeni başkan balkona çıktı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı!
Tarih : 04 Haziran 2018, 02:40
Puan Ver : Yeni Başkan Balkona Çıktı, Kadıköy'de Yer Yerinden Oynadı!(7/10)3

Fenerbahçe Kulübü'nde seçimli olağan genel kurulun sona ermesinin ardından yeni başkan Ali Koç, taraftarlarla buluştu.

ALİ KOÇ'A TARAFTARLAR BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan Ali Koç'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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