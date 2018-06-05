YAVRU KURTLARI, SİVAS KANGALININ KAFESİNE BIRAKTI
Kaçak avcılar tarafından öldürülen dişi kurdun iki yavrusunu kendi yavruları gibi emziren kangal köpeğinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sivas'ta avcılar tarafından vurularak öldürülen kurdun yavrularını Kangal köpeğinin emzirmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KENDİ YAVRUSU GİBİ SAHİPLENDİ
Kangal ilçesinde kaçak avcılar tarafından öldürülen dişi kurdun iki yavrusu ilçede ikamet eden Barış Çiçek tarafından bulundu. Çiçek, aç kalan yavru kurtları kangal köpeği 'Venüs'ün yanına getirdi. Kurt yavrularına herhangi bir tepkide bulunmayan Kangal köpeği Venüs, kendi yavrusu gibi onları da emzirdi. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan yavru kurtlar Kangal köpeği sayesinde beslendi.
RAHAT BIRAKMADILAR
Barış Çiçek bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ancak yavru Kangal köpeklerinin rahat bırakmayarak hırpaladığı yavru kurtlar, Barış Çiçek tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyadaki görüntüler, hayvanseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Çekilen görüntüler yüzlerce kez paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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