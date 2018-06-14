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Yavru Köpeğin Bacaklarını Ve Kuyruğunu Kesip Ormana Attılar
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Yavru köpeğin bacaklarını ve kuyruğunu kesip ormana attılar

YAVRU KÖPEĞİN BACAKLARINI VE KUYRUĞUNU KESİP ORMANA ATTILAR

Sakarya'da ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Yavru Köpeğin Bacaklarını Ve Kuyruğunu Kesip Ormana Attılar(10/10)6

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul'da bir kliniğe gönderildi.

YAVRU KÖPEĞİN BACAKLARINI VE KUYRUĞUNU KESTİLER

Dün, Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye gidenler, bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü. Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesildiğini gören hayvanseverler, şok yaşadı. Köpek, Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürüldü. Onur Çakmak köpeğe müdahalede bulundu. Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Yaşadıkları şoku üzerlerinden uzun süre atamayan hayvan sevenlerden biri, "Bunu yapan insan olamaz. Allah belasını versin, katiller. Bir an önce bu tür suçlar için ağır cezalar verilmesi konusunda çalışma hızlandırılmalı. Lanet olsun. İnsanlık dışı bu olayı yapan insan görünümlü mahlukatlara" ifadelerini kullandı.

HAYVANSEVERLER GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Köpeğin sosyal medyada paylaşılan yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Hayvanseverler, güvenlik güçlerini arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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