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Yarasa Avcıları Gaz Maskesi İle Girdikleri Mağarada Yüzlerce Yavruyu Katletti
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Yarasa Avcıları Gaz Maskesi İle Girdikleri Mağarada Yüzlerce Yavruyu Katletti

YARASA AVCILARI GAZ MASKESİ İLE GİRDİKLERİ MAĞARADA YÜZLERCE YAVRUYU KATLETTİ

Son yıllarda ortaya çıkan yarasa kesesi avcıları katliamlarını sürdürüyor. Son olarak Zonguldak'ta bir mağaraya gaz maskeleri ile giren avcılar yüzlerce yavru yarasayı katletti.

Tarih : 12 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Yarasa Avcıları Gaz Maskesi İle Girdikleri Mağarada Yüzlerce Yavruyu Katletti(8/10)4

Son yıllarda ortaya çıkan yarasa kesesi avcıları katliamlarını sürdürüyor. Son olarak Zonguldak'ta bir mağaraya gaz maskeleri ile giren avcılar yüzlerce yavru yarasayı katletti.

YARASA KESESİ İÇİN YAVRULARI KATLETTİLER

Zonguldak'ta bir mağarada ortaya çıkan yarasa katliamı tüyleri diken diken etti. Mağaracı Engin Zaman'ın incelemeleri sırasında ortaya çıkan görüntülerde yüzlerce yarasanın katledildiği yavru bir yarasanın ise hayata tutunmaya çalışıldığı görülüyor. Son yıllarda mağaralarda 'Yarasa kesesi' avcılığı olarak adlandırılan yöntemle kese başına 10 bin ile 50 bin dolar arasında para kazanmayı hayal edenlerin yarattığı tahribatın boyutları korkunç boyutlara ulaştı. Mağaracı Engin Zaman mağaralarda görülen kese benzeri olan şeylerin Türkiye'de olmadığını bilimsel olarak da bu keselerin ne olduğunu bilmediklerini söyledi. Zaman, bu söylentilerin İran'dan yayıldığını ve kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin bu söylentiden yola çıkarak mağaralardaki yarasaları katlettiğini söyledi.

Yarasa kesesi avcıları yüzlerce yavruyu katletti.

KISA YOLDAN ZENGİN OLMAK İSTEYENLER YARASALARI KATLEDİYOR

Yarasaların memeli hayvan olduğunu ve doğurduğunu ifade eden Zaman, yavruların annelerini emerek büyüdüğünü ve kesede yaşamadığını söyledi.

Türkiye'de 37 yarasa türünün bulunduğunu belirten Zaman bunların tümünün koruma altında olduğunu ifade etti. Zaman söz konusu mağarada gaz maskeleri ve benzeri malzemeleri gördüklerini belirterek gerekli ilginin gösterilmesini istedi. Zaman, ayrıca yarasa katliamları nedeniyle sinek ve böcek istilalarının çoğalarak doğal dengenin bozulduğunu söyledi.

kaynak:elmas67

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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