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Yapımını Yakından Takip Ettiği Salon Bugün Açılıyor
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Yapımını yakından takip ettiği salon bugün açılıyor

YAPIMINI YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ SALON BUGÜN AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapımını yakından takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun inşaatında sona gelindi. Dev binanın ilk konukları muhtarlar olacak.

Tarih : 06 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Yapımını Yakından Takip Ettiği Salon Bugün Açılıyor(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nu bugün resmen açacak. Erdoğan, "Büyük Salon"da farklı şehirlerden gelecek olan 2 bin muhtarı ağırlayacak.

İLK KONUKLARI MUHTARLAR OLACAK

İnşaatına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda da sona yaklaşıldı. İçinde farklı büyüklükte konferans, toplantı ve sergi salonlarının olacağı dev binanın ilk konukları muhtarlar olacak. Muhtarlar ile geleneksel buluşmasını uzun süredir yapmayan Erdoğan, kurulacak iftar sofrası ile de bu araya son vermiş olacak.

OSMANLI-SELÇUK MİMARİSİNDEN İZLER TAŞIYOR

Yeni bina, Cumhurbaşkanlığı'nın Osmanlı-Selçuklu tarzındaki mimarisine uygun inşa edildi. Cumhurbaşkanlığı'nın diğer yapılarıyla uyumlu olan bina pembe ve beyaz mermerleriyle hazırlandı.

Binanın tamamlanmasıyla halen Cumhurbaşkanlığı'nın ana idari binasında bulunan 400 kişilik salonda yapılan Muhtar Buluşmaları da 2 bin kişilik salonun yer aldığı yeni binaya alınacak. Erdoğan, muhtarlar için düzenlediği öğle yemeği programını da bundan sonra yeni binada verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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