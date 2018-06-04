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Yankı Erel, Fransa Açık'a İkinci Turda Veda Etti
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Yankı Erel, Fransa Açık'a ikinci turda veda etti

YANKI EREL, FRANSA AÇIK'A İKİNCİ TURDA VEDA ETTİ

Fransa Açık Tenis Turnuvasında genç erkeklerde milli sporcu Yankı Erel, Hollandalı rakibi Deney Wassermann'a 2-0 yenildi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Yankı Erel, Fransa Açık'a İkinci Turda Veda Etti(8/10)4

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler mücadelesinde Türk tenisçi Yankı Erel, tek erkekler ikinci turunda Hollandalı Deney Wassermann'a 2-0 yenilerek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te gençler kategorisi tek erkekler ikinci turunda milli tenisçi Yankı Erel ile Hollandalı Wassermann karşılaştı.

KARŞILAŞMA 83 DAKİKA SÜRDÜ

Toplam 83 dakika süren mücadelede Yankı Erel rakibine 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milli tenisçi turnuvaya veda ederken, Wassermann üçüncü tura çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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