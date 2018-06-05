YANARDAĞ PATLAMASINDA LAVLARIN YOK ETTİĞİ KÖYDE ÖLÜ SAYISI 62'YE YÜKSELDİ
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.
YANARDAĞDAKİ PATLAMALARDA 62 KİŞİ CAN VERDİ
Guatemala Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yanardağdaki patlamalarda 62 kişi yaşamını yitirdi.
DUMAN VE KÜL PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR
Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor.
EVLERİ YOK ETTİ
Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.
3 BİN 200 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE GÖNDERİLDİ
Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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