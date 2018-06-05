Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.

YANARDAĞDAKİ PATLAMALARDA 62 KİŞİ CAN VERDİ

Guatemala Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yanardağdaki patlamalarda 62 kişi yaşamını yitirdi.

DUMAN VE KÜL PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor.

EVLERİ YOK ETTİ

Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.

3 BİN 200 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE GÖNDERİLDİ

Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi.

Kaynak: haberinburada