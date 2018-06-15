'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ! ARKADAŞINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI
Karaman'da bir genç, evine doğru giderken daha önceden tanıdığı bir arkadaşı tarafından "Neden bana yan bakarak geçtin" diyerek bıçaklandı.
Karaman'da, evine doğru giden Necati Yücer (27), yan bakma meselesi nedeniyle aynı yaştaki Osman B. tarafından bıçaklandı.
"NEDEN BANA YAN BAKARAK GEÇTİN" DİYEREK BIÇAKLADI
Olay, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine doğru giden Necati Yücer, daha önceden tanıdığı Osman B. ile yolda karşılaştı. Osman B., Necati Yücer'i 'neden bana yan bakarak geçtin' diyerek, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
2 bıçak darbesiyle yaralanan Yücer, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücer'in sağlık durumunun olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Osman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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