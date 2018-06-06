YALOVA AÇIKLARINDAKİ LÜKS YAT ALEV ALIP BATTI
Yalova'da sahilden 4 mil açıktaki 12 metrelik lüks yat alev alıp battı. Yatta mahsur kalan 2 kişi deniz polisleri tarafından kurtarıldı.
Yalova'da sahilden 4 mil açıktaki yat alev alıp battı, mahsur kalan 2 kişi deniz polisince kurtarıldı.
12 METRELİK YATTA YANGIN ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta, 12 metre uzunluğundaki bir motor yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YATTA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisi, mahsur kalan Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatu'yu kurtardı. Kıyı emniyeti ve deniz polisinin söndürme çalışmasına rağmen motor yat batarken, kurtarılan 2 kişi sahile getirildi.
Kaynak: haberinburada
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