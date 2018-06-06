Yalova'da sahilden 4 mil açıktaki yat alev alıp battı, mahsur kalan 2 kişi deniz polisince kurtarıldı.

12 METRELİK YATTA YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta, 12 metre uzunluğundaki bir motor yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YATTA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisi, mahsur kalan Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatu'yu kurtardı. Kıyı emniyeti ve deniz polisinin söndürme çalışmasına rağmen motor yat batarken, kurtarılan 2 kişi sahile getirildi.

Kaynak: haberinburada