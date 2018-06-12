YAKININ CENAZESİNDEN DÖNEN GENÇ, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Adana'daki cenaze töreninden dönen 26 yaşındaki genç, Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ercan Temir yönetimindeki minibüsün dün, Örenşehir Mahallesi Boztepe mevkisinde Savaş Kum idaresindeki tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki İlhami Taş'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden İlhami Taş, Adana'daki bir yakınının cenaze töreninden döndüğü öğrenildi.
YAKININ CENAZESİNDEN DÖNÜYORDU
Cenazeyi almak için morga gelen Ali Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çalışmak için yazları Adana'dan Antalya'ya geldiğini söyledi. Oğlunun ölüm haberi sonrası ne yapacaklarını bilemediklerini aktaran Taş, "Bir yakınımızın cenaze törenine katılmak için Adana'ya gelmişti. Antalya'ya döndüğü gün kazada öldü. Kazanın detaylarını burada öğrendik. Her gün trafik kazalarında birçok insanı kaybediyoruz. 26 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Yazık değil mi, günah değil mi bana?" diye konuştu.
KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI
Minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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