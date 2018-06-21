Nazlı Hamarat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Hacer Tülü'nün ölüm haberiyle yıkıldı. Ölen arkadaşın bir çocuğunun olduğunu söyleyen Hamarat, "Allah'ım ne olur gerçek olmasın" de

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin ünlü şarkıcılarla çalışan vokal Hacer Tülü olduğu öğrenildi. Tülü'nün acı haberini alan Nazlı Hamarat ise, yaşadığı üzüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

"RÜYAMDA ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Yakın arkadaşı Hacer Tülü ile olan fotoğrafını paylaşan Hamarat, Allah'ım ne olur doğru olmasın... Bayramda rüyamda gördüm lohusayım malum oldu sanırım. Baktım hikayelerine Bodrum'daydı eğleniyordu rüyamı anlatmak istemedim kimseye Hacer Tülü barda vurulmuş ölmüş diyorlardı. Çeşmeyi açtım ona anlattım gerçek olmasın diye kimseye söylemedim. Şimdi öğrenince şok oldum. Allah'ım ne olur doğru olmasın. Arkadaşımı evladına bağışla o da bir anne ne olur gerçek olmasın" dedi.

Kaynak: haberinburada