YAĞMUR SONRASI ORTAYA ÇIKTILAR! MAHALLELİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar bir anda küçük kurbağalarla doldu. Neye uğradığını şaşıran mahalleli cep telefonuna sarıldı.
Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar bir anda küçük kurbağalarla doldu. Neye uğradığını şaşıran mahalleli cep telefonuna sarıldı.
KÜÇÜK KURBAĞALAR MAHALLEYİ SARDI
Malkara'da etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklarda çok sayıda kurbağa görüldü. Özellikle Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde kurbağaları görenler cep telefonlarına kaydetti. Mahalle halkı, kurbağaları görebilmek için yollara çıktı.
MAHALLELİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Mahalle sakinlerinden İbrahim Çakmak (50), ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Caddede çok fazla küçük kurbağa gördük. Bunun neden olduğunu biz de merak ediyoruz. Hepsi aynı boyda ve küçük kurbağalar. Gerçekten şok olduk" dedi. Kurbağaları cep telefonuna kaydedenlerde İsmail Süren ise "Sanki gökten kurbağa yağdı. Bu nedir böyle ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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