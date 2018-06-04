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West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'ye Silahlı Soygun
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West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'ye Silahlı Soygun

WEST HAM UNİTED TEKNİK DİREKTÖRÜ MANUEL PELLEGRİNİ'YE SİLAHLI SOYGUN

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, ülkesi Şili'de silahlı saldırganlarca soyuldu.

Tarih : 04 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'ye Silahlı Soygun(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini, Şili'de silahlı saldırganlarca soyuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, başkent Santiago'da eşi ve arkadaşlarıyla bir restorana giden Pellegrini, silahlı soyguncuların saldırısına uğradı. 64 yaşındaki Pellegrini'nin eşinin çantasını alan soyguncular, çalıntı bir araçla olay yerinden kaçmaya çalışırken polisle karşı karşıya geldi. Polis, kendilerine ateş açan soyguncuların kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu.

"ŞİLİ POLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yanındakilerle berber olaydan yaralanmadan kurtulan Pellegrini, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şili polisine, hızlı ve cesur müdahalesinden dolayı teşekkür ediyorum. Destek veren insanlara minnettarım. Umarım suçla mücadele için polise daha fazla yetki verilir." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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