VOLKAN DEMİREL, OY KULLANMAK İÇİN KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın kongresine gelerek oyunu kullandı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, oy kullanmak için Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geldi.
Alana girer girmez sandıkların olduğu bölüme ilerleyen Demirel, daha sonra oyunu kullandı.
Demirel'e üyeler de ilgi gösterirken; tecrübeli isim fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.
Kaynak: haberinburada
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