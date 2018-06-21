VOLKAN BABACAN, ÜNLÜ HABER SPİKERİ İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Başakşehir Kulübü ve A Milli Takımımızın başarılı kalecisi Volkan Babacan, A Haber spikeri Hilal Özdemir ile dünya evine girdi.
Milli kaleci Volkan Babacan, hayatını A Haber Spikeri Hilal Özdemir'le birleştirdi.
FATİH TERİM VE ABDULLAH AVCI NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahla evlenen çiftlerin şahitliğini, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Terim, Abdülhalik Çimen, Serhat Albayrak ve Gizem Sınay yaptılar.
Başakşehir Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Milli kalecimiz Volkan Babacan ve değerli eşi Hilal Özdemir'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Kaynak: haberinburada
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