Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile Vodafone Park'a inen helikopter pilotlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 16 rütbeli sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı eski Albay Metin Yıldırım, eski Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, eski teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, eski Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları eski üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı.

Tutuksuz 7 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı.

7 SANIĞA MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Hasan Kaya, Mehmet Gürler, Metin Yıldırım ve Tuncay Yıldırım'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Astsubay Hasan Yıldırım ve Teğmen Sabri Çalışkan'ın suç içerisindeki konumları, amaç ve saikleri göz önüne alındığında cezalandırılmalarına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden, "darbeye teşebbüs" suçlarından beraatlerine hükmeden heyet, sanık Hasan Yıldırım'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Sabri Çalışkan'ın ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

7 SANIK HAKKINDA BERAAT

Sanıklar Alaettin Mercan, Güven Üstündağ, İsa Akar, Metin Demirci, Metin Demir, Serdar Madran ve Tayfun Arslan hakkında da, "darbeye teşebbüs" suçundan beraat kararı veren mahkeme heyeti, bu sanıklardan Metin Demir'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıkların ceza miktarına göre bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, beraat kararı verilen sanıklara da tazminat davası açma haklarının hatırlatılmasını hükmetti.

Kaynak: haberinburada